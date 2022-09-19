МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером слабо растет к евро в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля прибавляет к доллару и снижается к евро

По состоянию на 18.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,0006 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0015 доллара, курс доллара к иене рос до 143,3 иены со 142,91 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,01%, до 109,78 пункта.

Ключевым событием для валютных инвесторов станет очередное заседание Федрезерва, которое запланировано на 20-21 сентября. По его итогам регулятор озвучит свое решение по ключевой ставке, а также представит обновленные экономические прогнозы. После этого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

По данным CME Group, 86% аналитиков ожидают третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, в то время как 14% экспертов допускают повышение сразу на 100 базисных пунктов.