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2022
https://1prime.ru/Forex/20220919/838171834.html
Рубль торгуется разнонаправленно на закрытии торгов понедельника
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Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела — до этого же уровня, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 19.09.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела — до этого же уровня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро вырос на 35 копеек, до 60,16 рубля.