МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ подросла в понедельник к доллару до 60,16 рубля, к евро наоборот подешевела — до этого же уровня, следует из данных Московской биржи. Доллар слабо укрепляется к евро в ожидании решений ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 12 копеек, до 60,16 рубля, евро вырос на 35 копеек, до 60,16 рубля.