МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Первая сделка с евро на Московской бирже прошла по 60,405 рубля и спустя почти два часа с начала торгов, следует из данных торгов. Россиян предупредили, почему держать доллары и евро на руках все опаснее

Курс евро расчетами "завтра" на 9.02 мск повышается на 26 копеек, до 60,42 рубля, доллара — на 8 копеек, до 60,24 рубля, юаня — на 3 копейки, до 8,59 рубля следует из данных Московской биржи.

Данные торгового "стакана" в первые почти два часа торгов показывали, что встречных заявок с евро не отмечалось, то есть максимальная заявка на покупку была ниже минимальной на продажу. О каких-либо технических сбоях Московская биржа не сообщала.