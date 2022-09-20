Первая сделка с евро на Мосбирже прошла по 60,4 рубля через два часа после старта торгов
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Первая сделка с евро на Московской бирже прошла по 60,405 рубля и спустя почти два часа с начала торгов, следует из данных торгов.
Курс евро расчетами "завтра" на 9.02 мск повышается на 26 копеек, до 60,42 рубля, доллара — на 8 копеек, до 60,24 рубля, юаня — на 3 копейки, до 8,59 рубля следует из данных Московской биржи.
Данные торгового "стакана" в первые почти два часа торгов показывали, что встречных заявок с евро не отмечалось, то есть максимальная заявка на покупку была ниже минимальной на продажу. О каких-либо технических сбоях Московская биржа не сообщала.
https://1prime.ru/Forex/20220920/838177237.html
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