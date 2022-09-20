МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник днем растет, инвесторы сосредоточены на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, вновь ожидая значительного повышения учётной ставки, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть колеблются в ожидании заседания ФРС США

По состоянию на 14.13 мск курс евро к доллару снижается до 1,0001 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0022 доллара, курс доллара к иене поднимается до 143,63 иены со 143,20 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,05%, до 109,78 пункта.

Во вторник американская валюта выигрывает за счет ожиданий результатов заседания ФРС. Большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3-2,25% годовых.

К такому прогнозу аналитиков подтолкнули данные об инфляции в США, которая в годовом выражении по итогам августа замедлилась до 8,3% с 8,5% месяцем ранее. Однако потребительские цены в стране по-прежнему находятся на высоком уровне.