МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем слегка теряет против доллара и немного прибавляет к евро, удерживаясь около ключевого уровня в 60 рублей. Приближение пика налогового периода, когда традиционно повышается спрос на рублевую ликвидность, валютные ограничения и сильный торговый баланс удерживают курсы американской и европейской валюты, несмотря на сильное падение фондового рынка РФ на фоне политических новостей и рисков повышения налогов на компании, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Российский рынок акций показывает сильную волатильность

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 4 копейки, до 60,20 рубля, евро — снижался на 12 копеек, до 60,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций крайне волатилен: индекс Мосбиржи к этому времени снижается на 4,8%, хотя ранее в ходе торгов падение превышало 10% (до 2171,92 пункта, минимума с 16 августа).

Во вторник было объявлено, что с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вхождению ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России. Планируют референдум на освобожденной территории и в Запорожской области. И сегодня же Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен.

Кроме того, "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что правительство РФ рассматривает повышение налогов для сырьевых экспортеров, благодаря которым рассчитывает получить в бюджет почти 3 триллиона рублей за три года только от нефтегазовых компаний.

"Политические причины падения рынка акций слабо влияют на валютные торги, а возможные изъятия в бюджет почти 3 триллионов рублей – даже позитив для рубля. При этом у российской валюты за спиной по-прежнему сильные факторы в виде высокого торгового профицита, сохраняющихся валютных ограничений и приближающегося сентябрьского пика уплаты налогов", — рассуждает Суверов.