МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем слегка теряет против доллара и немного прибавляет к евро, удерживаясь около ключевого уровня в 60 рублей. Приближение пика налогового периода, когда традиционно повышается спрос на рублевую ликвидность, валютные ограничения и сильный торговый баланс удерживают курсы американской и европейской валюты, несмотря на сильное падение фондового рынка РФ на фоне политических новостей и рисков повышения налогов на компании, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Московская биржа

Российский рынок акций показывает сильную волатильность

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 4 копейки, до 60,20 рубля, евро — снижался на 12 копеек, до 60,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций крайне волатилен: индекс Мосбиржи к этому времени снижается на 4,8%, хотя ранее в ходе торгов падение превышало 10% (до 2171,92 пункта, минимума с 16 августа).

Во вторник было объявлено, что с 23 по 27 сентября пройдут референдумы по вхождению ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России. Планируют референдум на освобожденной территории и в Запорожской области. И сегодня же Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность за дезертирство в период венного времени, мародерство, уничтожение оружия и военной техники, сдачу в плен.

Кроме того, "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что правительство РФ рассматривает повышение налогов для сырьевых экспортеров, благодаря которым рассчитывает получить в бюджет почти 3 триллиона рублей за три года только от нефтегазовых компаний.

"Политические причины падения рынка акций слабо влияют на валютные торги, а возможные изъятия в бюджет почти 3 триллионов рублей – даже позитив для рубля. При этом у российской валюты за спиной по-прежнему сильные факторы в виде высокого торгового профицита, сохраняющихся валютных ограничений и приближающегося сентябрьского пика уплаты налогов", — рассуждает Суверов.