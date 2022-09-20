МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 60,6 рубля и к евро — до этого же уровня, следует из данных Московской биржи. Рубль стабилен к доллару и евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 44 копейки, до 60,6 рубля, евро вырос на то же значение, до 60,6 рубля.