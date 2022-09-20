Мосбиржа: рубль снизился к доллару и евро по итогам торговой сессии вторника
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https://1prime.ru/Forex/20220920/838189801.html
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