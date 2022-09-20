МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Московская биржа приостанавливает торги британским фунтом с 3 октября 2022 года на валютном рынке, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций упал максимально с 24 февраля

"С 3 октября 2022 года на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги британским фунтом. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт – российский рубль" (GBPRUB) и "британский фунт — доллар США" (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах", — говорится в сообщении биржи.

В сообщении также отмечается, что приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте.

"Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться по 30 сентября 2022 года включительно, пройдет в обычном режиме. Группа "Московская биржа" ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно", — обращает внимание биржа.