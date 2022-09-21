МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды снижается к доллару и евро: они торгуются около 60,73 рубля и 60,88 рубля соответственно, при этом доллар обновлял максимум с 12 сентября — поднимался выше 61 рубля, следует из данных Московской биржи.

Денежные купюры - рубли и евро

Рубль ослаб по итогам торговой сессии вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 13 копеек, до 60,73 рубля, евро прибавлял 28 копеек, до 60,88 рубля.

В первые минуты торгов доллар обновил максимум с 12 сентября (61,235 рубля), евро падал до 60,42 рубля.