Рубль в начале торгов снижается к доллару - до 60,7 рублей и к евро - до 60,9 рублей
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды снижается к доллару и евро: они торгуются около 60,73 рубля и 60,88 рубля соответственно, при этом доллар обновлял максимум с 12 сентября — поднимался выше 61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 13 копеек, до 60,73 рубля, евро прибавлял 28 копеек, до 60,88 рубля.
В первые минуты торгов доллар обновил максимум с 12 сентября (61,235 рубля), евро падал до 60,42 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220921/838193364.html
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