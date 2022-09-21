МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды снижается к доллару и евро: они торгуются около 60,73 рубля и 60,88 рубля соответственно, при этом доллар обновлял максимум с 12 сентября — поднимался выше 61 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль ослаб по итогам торговой сессии вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышался на 13 копеек, до 60,73 рубля, евро прибавлял 28 копеек, до 60,88 рубля.

В первые минуты торгов доллар обновил максимум с 12 сентября (61,235 рубля), евро падал до 60,42 рубля.