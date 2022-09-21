МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в целом стабилен в среду утром, инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке и сигналов по дальнейшей политике центробанка, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как доллар переполошил весь мир

По состоянию на 7.42 мск курс евро к доллару снижался до 0,9965 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,997 доллара, курс доллара к иене поднимался до 143,95 иены со 143,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 110,28 пункта.

Позднее в среду Федрезерв объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, 82% аналитиков ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых, такими же темпами ставка была повышена дважды летом. ФРС также обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит председатель регулятора Джером Пауэлл, от которого рынки будут ждать сигналов о дальнейших мерах.

На четверг запланированы заседания Банка Англии и Банка Японии. Аналитики полагают что британский регулятор вновь повысит ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 2,25%. Курс фунта стерлингов к доллару при этом находится на отметке чуть ниже 1,14 доллара за фунт, на таком уровне показатель торговался в 1985 году.

Японский центробанк, как ожидается, вновь откажется следовать за общей тенденцией повышения ставок и сохранит показатель на уровне минус 0,1%, на котором ставка находится с января 2016 года. Годовая инфляция в Японии за август при этом стала максимальной с 2014 года — 3%.