МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение, доллар уже выше 62 рублей впервые с 1 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.38 мск рос на 1,51 рубля, до 62,11 рубля, евро прибавлял 1 рубль, до 61,6 рубля следует из данных Московской биржи.