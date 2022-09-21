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2022
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Курс доллара поднялся выше 62 рублей
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Рубль усиливает падение, доллар уже выше 62 рублей впервые с 1 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 9.38 мск рос на 1,51 рубля, до 62,11... ПРАЙМ, 21.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение, доллар уже выше 62 рублей впервые с 1 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.38 мск рос на 1,51 рубля, до 62,11 рубля, евро прибавлял 1 рубль, до 61,6 рубля следует из данных Московской биржи.