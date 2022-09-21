Курс евро растерял весь рост и торгуется у 60,4 рубля
Курс евро превышал отметку 62 рубля, но уже растерял весь рост и торгуется у 60,4 рубля
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник оказался под давлением — доллар доходил почти до 62,8 рубля, евро — до 62,2 рубля (максимум с 17 августа), однако потом обе валюты сползли вниз, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.28 по московскому времени рос на 32 копейки — до 60,92 рубля, евро терял 22 копейки и находился на отметке 60,38 рубля следует из данных Московской биржи.
https://1prime.ru/Forex/20220921/838197107.html
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