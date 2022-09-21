МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российская валюта ослабнет в ближайшие недели до 70 рублей за доллар на фоне роста санкционных рисков после обращения президента РФ Владимира Путина, а в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра, выступающего в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на Московской бирже, недружественные валюты вообще уйдут с биржи, оценил для РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Решетников спрогнозировал реальный курс рубля в ближайшие годы

Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

"Сейчас выросли риски введения новых санкций, в частности, торговых, что может снизить экспорт, ухудшит показатели торгового баланса и является фактором давления на рубль. Кроме того, частичная мобилизация увеличит расходы бюджета, ухудшая бюджетный фактор, что также давит на рубль", — отмечает Суверов.

"Наконец, возможные санкции на НКЦ заморозят счета в долларах и евро и выдавят торги недружествеными валютами на внебиржевой рынок, а на Мосбирже останутся торги только дружественными валютами и прежде всего — юанем", — поделился мнение эксперт.