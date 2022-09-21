МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Доллар США в среду подскочил до нового 20-летнего максимума, поскольку комментарии президента РФ Владимира Путина встревожили инвесторов в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого центральный банк США, скорее всего, осуществит масштабное повышение процентных ставок. Курс евро растерял весь рост и торгуется у 60,4 рубля

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России.

На этих новостях индекс доллара, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из других основных валют, вырос более чем на 0,5%, до 110,87, максимального уровня с 2002 года.

Европейские валюты понесли больше всего ущерба, так как заявления Путина усугубили опасения по поводу экономических перспектив Европы, которая и так уже серьезно пострадала из-за ограничения поставок российского газа.

Пара евро/доллар упала до 2-недельного минимума 0,9885, оказавшись вблизи 20-летних минимумов, достигнутых ранее в текущем месяце. На момент написания статьи пара торговалась с понижением на 0,6%, по 0,9912.

Пара британский фунт/доллар США упала до нового 37-летнего минимума 1,1304 еще до выступления Путина.

"Новости из России отвлекают внимание от ФРС", — сказал стратег-аналитик Societe Generale Кеннет Бру.

"Опасения по поводу эскалации конфликта вредят европейским валютам, и если ФРС проявит склонность к ужесточению денежно-кредитной политики, то их падение может нарастать как снежный ком", — заявил он.

Ожидается, что ФРС по итогам заседания в среду уже в третий раз подряд повысит ставки на три четверти процентного пункта и просигнализирует о том, насколько существенно и в какие сроки необходимо будет повысить стоимость заимствований, чтобы сдержать ускорение инфляции в США.

Решение центрального банка будет объявлено в 18.00 по Гринвичу. Оно станет очередным шагом в рамках глобальной тенденции к ужесточению политики центральных банков.

Индекс доллара в текущем году вырос почти на 16% и нацелился на самый значительный годовой рост с 1981 года.

По словам аналитиков, повышенная геополитическая неопределенность способствовала усилению американской валюты.

"Очевидно, возникла ситуация, когда инвесторы стремятся вкладываться в активы-убежища. Кроме того, на рынках ожидают очередного повышения ставок ФРС", — отметил Дэвид Хьюсон, финансовый аналитик AJ Bell.

Тем временем австралийский и новозеландский доллары в среду достигли многолетних минимумов. Пара австралийский доллар/доллар США упала до 0,6655, минимума с июня 2020 года, а пара новозеландский доллар/доллар США снизилась до 0,5877, минимума с апреля 2020 года.