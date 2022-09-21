МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В обменных пунктах Украины гривна потеряла в цене относительно доллара 22 копейки, и 10 копеек — в отношении евро, сообщает издание "УНИАН". Украина вернула акциз на топливо

"Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 21 сентября, ослаб на 22 копейки — до 42,30 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослаб на 10 копеек — до 41,60 грн/евро", — сообщает корреспондент издания.

По информации издания, продать доллар в среднем можно по курсу 41,50 гривны за доллар, а евро — 40,60 гривны за евро.

Центробанк Украины 21 июля девальвировал национальную валюту — поднял официальный курс доллара сразу на 25%, почти до 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире. Тогда же регулятор сообщил, что, согласно базовому сценарию прогноза, учетная ставка будет сохраняться на уровне 25% минимум до второго квартала 2024 года.