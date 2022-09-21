МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Рубль в среду днем стабилен к доллару и прибавляет против евро, оправившись от утренних атак рублевых "медведей". Приближение пика налогового периода, когда традиционно повышается спрос на рублевую ликвидность, толкает курсы американской и евровалюты в направлении ключевого уровня 60 рублей после скачка с утра выше 62 рублей, следует из данных торгов. Курс евро растерял весь рост и торгуется у 60,4 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.19 мск повышался на 1 копейку, до 60,61 рубля, евро падал на 41 копейку, до 60,19 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" терял 8 копеек, опускаясь до 8,57 рубля, а объем торгов им составлял 76,8 миллиарда рублей против 42,9 миллиарда по евро и 98,6 миллиарда по доллару.

Доллар не менялся к рублю, евро падал на 0,7%, а юань терял 0,9%. Рублевая цена нефти составляла около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К РОСТУ

Рубль в среду днем стабилен к доллару и прибавляет к евро на фоне падения европейской валюты на форексе. Таким образом, утренний провал рубля выкуплен.

Президент РФ Владимир Путин утром в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

При этом скачок курсов выше 62 рублей за доллар и евро привлек продавцов инвалюты из числа экспортеров, готовящихся к пику налогового периода.

Нефть прибавляет 2%, до 92,7доллара за баррель марки Brent, поддерживая курс рубля. Инвесторы оценивают перспективы предложения сырья на мировом рынке из-за новых политических рисков после того, как в РФ указом президента была объявлена частичная мобилизация. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, она также была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.

ПРОГНОЗЫ

Егор Жильников из Промсвязьбанка отмечает, что торговля юанем продолжает увеличиваться. "Мы считаем, что эффект мог быть в том числе вызван локальной активизацией импортеров на валютном рынке Мосбиржи на фоне поступающих новостей. Ожидаем, что аналогичная ситуация сохранится", — добавляет он.

Курс доллара может продолжить движение вверх как на фоне продолжения ухода от риска инвесторов, так и сегодняшнего заседания ФРС, где американский регулятор может повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, говорит Жильников.

Ориентир для курса доллара на ближайшее время: диапазон 59–63 рубля, при этом нельзя исключать его ослабления, отмечает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.