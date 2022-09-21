МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Индекс доллара усилил рост после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, евро дешевеет к американской валюте теми же темпами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.40 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,94%, до 111,25 пункта. Курс евро к доллару снижался до 0,9875 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 0,997 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 144,01 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 143,72 иены.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару уменьшался также до 0,9875 доллара, доллар дорожал к иене до 144,19 иены за доллар, а индекс доллара увеличивался на 0,67%.

По итогам сентябрьского заседания ФРС США ожидаемо повысила ставку третий раз подряд на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых, что является максимумом с 2008 года. Следующее заседание ФРС США пройдет 1-2 ноября.