МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в четверг утром продолжает расти, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США повысила ставку до 3-3,25%

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару снижается до 0,9827 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9837 доллара, курс доллара к иене поднимается до 144,85 иены со 144,04 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,87%, до 111,61 пункта. Индекс находится на уровне выше 111 пунктов — максимуме с 2002 года.

Накануне Федрезерв поднял учётную ставку, и снова на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Он также понизил прогнозы ВВП США и повысил оценки инфляции, а также безработицы на текущий и следующий годы (до 3,8% с 3,7% и до 4,4% с 3,9% соответственно). А по итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл также отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию.

Агентство Ассошиэйтед Пресс указывает, что экономисты особое обратили внимание на прогноз величины безработицы: по их ожиданиям, если показатель поднимается на половину процентного пункта в течение нескольких месяцев, затем всегда следует рецессия. Эксперт объяснил, почему поздно продавать доллары

"Таким образом, прогноз ФРС — это неявное признание того, что рецессия вероятна, если не произойдет нечто экстраординарного", — приводит агентство мнение экономиста Piper Sandler Роберто Перли (Roberto Perli).

В то же время конкретно на иену в паре с долларом дополнительно давит то, что японский ЦБ почти синхронно с ФРС (ранее в четверг), напротив, сохранил свою ставку рефинансирования на отрицательном уровне в минус 0,1%.