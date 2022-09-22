МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг упал до 27-месячного минимума против доллара США, после того как Федеральная резервная система США в среду осуществила очередное повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов и просигнализировала о дальнейших повышениях в ближайшие месяцы. Доллар торгуется на многолетних максимумах после заседания ФРС

Председатель ФРС Джером Пауэлл пообещал, что он и его коллеги по центральному банку продолжат борьбу с инфляцией. Согласно новым прогнозам ФРС, ставки будут расти более быстрыми темпами и до более высокого уровня, чем ожидалось ранее.

Ужесточение риторики ФРС, которого ожидали многие участники рынка, подтолкнуло доллар к новому максимума за два десятка лет и оказало давление на валюты развивающихся экономик.

До открытия торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 6,9798, что является минимумом с 4 августа 2020 года. Это на 0,38% ниже, чем в среду, когда срединный курс составил 6,9536.

При этом срединный курс уже на протяжении 21 торгового дня оказывался гораздо выше рыночных ожиданий, заявили трейдеры и аналитики, отметив, что это является частью усилий государства по борьбе со стремительным ослаблением юаня.

Согласно оценке Reuters, срединный курс в четверг должен был составить 6,9946.

"Доллар был слишком силен, — заявил Кен Чун, главный валютный стратег-аналитик Mizuho Bank. — Этот раунд ослабления юаня был вызван усилением доллара, и срединный курс должен оставаться ключевым инструментом (для стабилизации рынка)". ФРС США повысила ставку до 3-3,25%

Материковый юань начал торги на уровне в 7,0801 за доллар и упал до 7,0954, минимума с 17 июня 2020 года. К середине сессии валюта торговалась по 7,0891. Оффшорный юань прорвал ключевую отметку 7,1 юаня за доллар, а затем торговался по 7,0977.

"Народный банк Китая, вероятно, продолжит противиться росту пары доллар/юань, однако вряд ли попытается стабилизировать ее, если американская валюта продолжит укрепляться против других основных валют, — заявила Лемон Чжан, стратег-аналитик Barclays. — В дальнейшем мы ожидаем, что центральный банк КНР будет применять более контрциклические инструменты, особенно в преддверии съезда КПК 16 октября, включая снижение требований к валютным резервам банков и установку более высокого срединного курса национальной валюты".

Чжан ожидает, что пара доллар/юань достигнет 7,15 к 4-му кварталу текущего года. Ранее в текущем месяце Народный банк Китая снизил требования к валютным резервам кредитных организаций, чтобы замедлить падение юаня. Широко ожидается, что власти представят дополнительные меры, если ослабление национальной валюты продолжится.

Некоторые трейдеры полагают, что уровень 7,1 будет представлять собой сильное сопротивление для пары доллар/материковый юань, поскольку он находился неподалеку от верхнего предела торгового диапазона на отметке 7,1194. Материковый юань может торговаться лишь в узком диапазоне, допускающем отклонение примерно 2,0% от срединного курса, установленного центральным банком. В четверг диапазон составлял 6,8402-7,1194.

Жесткое сопротивление для пары доллар/юань может находиться в районе 7,18, поскольку этот уровень был достигнут на пике торгового конфликта между США и Китаем в 2019 году. Кроме того, юань сформировал дно на этом уровне во время мирового финансового кризиса 2008 года.