КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Московская биржа в будущем может отказаться от торгов долларом и продать право торговать им, когда потребность в его конверсии сойдет на нет, сказал на XIX Международном банковском форуме глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов. Мосбиржа разработала предложения по распискам на цифровые финансовые активы

"Пока есть потребность у российской экономики в конверсии доллар-рубль, эта пара будет поддерживаться — часть экспорта российского, часть импорта еще в долларах. Но затухающая тенденция есть, и, наверное, в какой-то момент, в каком-то будущем я не исключаю, что Московская биржа этот бизнес продаст. Это явно не ближайшее будущее. Продать можно любой бизнес", — сказал он.

"Гипотетически я не исключаю, если торговые отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже и бизнес может быть продан", — добавил Швецов.