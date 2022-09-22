ЖЕНЕВА, 22 сен — ПРАЙМ. Швейцарский франк в четверг упал против доллара США и евро после того, как Швейцарский национальный банк, как и ожидалось, повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, завершив десятилетний период отрицательных процентных ставок в Европе. Фондовые индексы Европы снизились на опасениях глобальной рецессии

На момент написания статьи пара доллар США/франк торговалась с повышением на 0,68%, по 0,9729, а непосредственно перед решением она находилась на отметке 0,9468.

Пара евро/франк на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,7%, по 0,9585, а перед решением — на уровне 0,94755.