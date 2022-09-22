Мосбиржа: рубль демонстрирует рост к доллару и евро в ходе торговой сессии четверга
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг усиливает рост против доллара и евро, которые уже приближались к ключевым уровням поддержки 60 и 59 рублей соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.34 мск снижался на 49 копеек, до 60,2 рубля, евро падал на 82 копейки, до 59,33 рубля, юань — на 10 копеек, до 8,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в четверг доллар максимально опускался до 60,04 рубля, евро — до 59,03 рубля (минимума с 22 августа).
Слабость евро обусловлена очередной волной его падения на форексе – уже ниже 0,99 доллара, что сигнализирует о снижении аппетита к риску на глобальных рынках. Это вызвано повышением накануне учетной ставки Федеральной резервной системы США на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.
Федрезерв также понизил прогнозы по ВВП США и повысил оценки инфляции, а также безработицы на текущий и следующий годы. А по итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл также отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию.
В свою очередь, стойкость рубля обусловлена, прежде всего, ненужностью и "токсичностью" доллара и евро, объясняет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Сейчас валюта РФ получает еще и поддержку от налогового периода, добавляет он.
Курс доллара консолидируется в привычном диапазоне 60-61 рубль, на рынке временно отступили панические настроения, волатильность также нормализовалась, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Впрочем, с точки зрения технического анализа, в ближайшие дни может произойти отскок курса и его выход вверх из описанного коридора", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20220922/838213162.html