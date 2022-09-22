МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг усиливает рост против доллара и евро, которые уже приближались к ключевым уровням поддержки 60 и 59 рублей соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс рубля на Московской бирже снижается

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.34 мск снижался на 49 копеек, до 60,2 рубля, евро падал на 82 копейки, до 59,33 рубля, юань — на 10 копеек, до 8,48 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в четверг доллар максимально опускался до 60,04 рубля, евро — до 59,03 рубля (минимума с 22 августа).

Слабость евро обусловлена очередной волной его падения на форексе – уже ниже 0,99 доллара, что сигнализирует о снижении аппетита к риску на глобальных рынках. Это вызвано повышением накануне учетной ставки Федеральной резервной системы США на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

Федрезерв также понизил прогнозы по ВВП США и повысил оценки инфляции, а также безработицы на текущий и следующий годы. А по итогам заседания глава регулятора Джером Пауэлл также отметил, что не видит безболезненных способов победить инфляцию.

В свою очередь, стойкость рубля обусловлена, прежде всего, ненужностью и "токсичностью" доллара и евро, объясняет Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Сейчас валюта РФ получает еще и поддержку от налогового периода, добавляет он.

Курс доллара консолидируется в привычном диапазоне 60-61 рубль, на рынке временно отступили панические настроения, волатильность также нормализовалась, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Впрочем, с точки зрения технического анализа, в ближайшие дни может произойти отскок курса и его выход вверх из описанного коридора", — добавляет он.