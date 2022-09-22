ТОКИО, 22 сен — ПРАЙМ. Банк Японии провел первую с 17 июня 1998 года валютную интервенцию по покупке иены и продаже доллара на фоне продолжающегося падения курса национальной валюты, сообщает агентство Киодо. ЦБ Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Размер проведенной интервенции не уточняется.

При этом последняя валютная интервенция, когда Банк Японии осуществил продажу иены, была проведена 11 лет назад – в ноябре 2011 года.

Ранее в четверг Банк Японии по итогам двухдневного заседания в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%. Сразу после объявления о сохранении отрицательной учетной ставки, курс иены к доллару на Токийской бирже просел до отметки в 145,24 иены за доллар.