МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры в четверг обновил исторический минимум — доллар подскакивал до 18,38 лиры, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется против доллара и евро на торговой сессии четверга

По состоянию на 11.56 по московскому времени доллар дорожал до 18,36 лиры с уровня предыдущего закрытия в 18,32 лиры за доллар. Ранее в ходе торгов курс доллара уже поднимался выше 18,38 лиры за доллар, что является историческим максимумом.

Американская валюта вновь бьет рекорды против турецкой. Такая динамика объясняется повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США на 75 базисных пунктов.

"В целом повышение ставки ФРС усиливает и без того сильную тенденцию к росту курса доллара во всем мире. Однако у лиры есть свой собственный отрицательный фактор — неортодоксальная политика турецкого центрального банка, которая усиливает слабость национальной валюты", — сказал агентству Блумберг глава отдела исследований рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Bank of Singapore Ltd. Тодд Шуберт (Todd Schubert).

Позднее в четверг ЦБ Турции опубликует решение по процентной ставке. Согласно агентству Блумберг, большинство аналитиков полагают, что регулятор понизит ставку на 100 базисных пунктов, до 12% годовых, что может стать вторым понижением за 2022 год.