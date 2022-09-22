МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство Японии в четверг впервые с 1998 года осуществило интервенцию на валютном рынке с целью оказать поддержку японской иене, после того как центральный банк страны принял решение оставить процентные ставки на крайне низких уровнях. В Японии впервые за 24 года провели валютную интервенцию с продажей доллара

Ниже приведены детали того, как обычно происходят интервенции с покупкой иены и какие трудности при этом возникают.

КОГДА ЯПОНИЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОИЗВОДИЛА ПОКУПКИ ИЕНЫ?

Учитывая зависимость японской экономики от экспорта, Япония традиционно сосредотачивалась на сдерживание резкого усиления национальной валюты и не вмешивалась при ее падении.

Покупки иены производились крайне редко. В последний раз такая интервенция состоялась в 1998 году, когда финансовый кризис в Азии привел к распродаже японской валюты и к стремительному оттоку капиталов из региона. До этого Токио противодействовал падению иены в 1991-1992 годах.

ПОЧЕМУ ПОКУПКИ ИЕНЫ ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК РИСКОВАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Валютные интервенции сопряжены со значительными издержками и могут закончиться провалом, учитывая сложность влияния на котировки мирового валютного рынка.

По этой причине к таким мерам прибегают в последнюю очередь, и Токио дает на это разрешение лишь после того, как вербальные интервенции не смогли предотвратить обвал национальной валюты. Скорость падения иены, а не просто уровни, которых она достигает, воспринимается как ключевой фактор в принятии решений относительно того, следует ли проводить валютную интервенцию и в какие сроки.

По мнению некоторых представителей властей, вариант интервенции следует рассматривать лишь в том случае, если Япония столкнется с "тройной" угрозой: распродажа иены, акций на японском фондовом рынке и японских гособлигаций, что можно сравнить с оттоком капиталов из некоторых развивающихся экономик.