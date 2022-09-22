КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Россия участвует в мировой торговле и никогда не сможет уйти от иностранной валюты, однако нужно уметь хорошо управлять валютным риском, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в ходе XIX Международного банковского форума "Банки России – XXI век". ЦБ допустил ограничение валютных позиций в балансах банков

"Поскольку мы торгуем как страна, мы не уйдем от валют", — сказал он.

Он отметил, что Россия уйдёт от токсичных валют в большей степени и придёт к нетоксичным, дружественным валютам.

"Но в целом избавиться от валютного риска как такового мы не сможем. Это неправильно, это не нужно, но надо просто ими хорошо управлять. Для этого мы будем думать в сторону некоторого изменения регулирования", — заключил он.