МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару перешел к слабому снижению, трейдеры оценивают решения Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Индекс потребительского доверия в еврозоне достиг рекордного минимума

По состоянию на 18.14 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1258 доллара с 1,1266 доллара, до выхода статистики показатель находился на уровне 1,1352 доллара. Показатель продолжает торговаться на минимуме с 1985 года.

Курс евро к доллару в то же время уменьшался до 0,982 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9837 доллара, курс доллара к иене — до 142,31 иены со 144,04 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,71%, до 111,43 пункта.

По итогам заседания в четверг британский центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.

"Решение предполагает, что Банк Англии обеспокоен ухудшением экономического прогноза Великобритании из-за надвигающейся угрозы рецессии", — считает глава инвестиционного отдела Interactive Investor Виктория Шолар (Victoria Scholar), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам аналитика, "робкое" повышение мало что может сделать, чтобы остановить падение фунта, однако может замедлить процесс ухудшения экономической ситуации в Великобритании.