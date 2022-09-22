МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепился в четверг к доллару и евро: доллар подешевел до 58,84 рубля, евро — до 57,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро упал ниже 58 рублей впервые с 25 июля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 1,85 рубля, до 58,84 рубля, евро — на 2,53 рубля, до 57,62 рубля.