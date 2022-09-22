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2022
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Рубль укрепился на Мосбирже на закрытии торгов четверга
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Рубль укрепился в четверг к доллару и евро: доллар подешевел до 58,84 рубля, евро — до 57,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00... ПРАЙМ, 22.09.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепился в четверг к доллару и евро: доллар подешевел до 58,84 рубля, евро — до 57,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 1,85 рубля, до 58,84 рубля, евро — на 2,53 рубля, до 57,62 рубля.