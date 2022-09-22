МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Доля международных платежей в евро по итогам августа опустилась до 34,49%, что является минимумом с июня 2020 года, следует из данных межбанковской системы SWIFT. Индекс потребительского доверия в еврозоне достиг рекордного минимума

По сравнению с июлем снижение составило 1 процентный пункт. При этом самой популярной валютой в международных расчетах по-прежнему остается доллар – его доля за месяц выросла на 1,44 процентного пункта до 42,63%.

В пятерку наиболее "популярных" в международных расчетах валют также вошли британский фунт (с долей в 6,45% — этот показатель остался неизменным), японская йена (2,73% — снижение за месяц на 0,09 процентного пункта) и китайский юань (2,31% — рост на 0,11 процентного пункта).