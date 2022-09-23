МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Иена нацелена завершить первую за более чем месяц неделю ростом после того как в четверг правительство Японии впервые с 1998 года произвело интервенцию на валютном рынке. Между тем сильный доллар удерживает другие валюты у многолетних минимумов. В Японии впервые за 24 года провели валютную интервенцию с продажей доллара

На торгах в Азии в пятницу пара доллар/иена торговалась с понижением примерно на 0,1%, по 142,24, хотя объем торгов и был небольшим, поскольку в Японии национальный праздник.

В четверг иена выросла на более 1%. Пара доллар/иена опускалась до внутрисессионного минимума 140,31 на новостях о том, что правительство Японии покупает оказавшуюся по сильным давлением иену.

Эта мера была принята к концу азиатской сессии, после заявления Банка Японии о сохранении ультранизких процентных ставок, отправившего иену к новому 24-летнему минимуму выше отметки 145 за доллар.

"Поскольку Банк Японии… движется против тренда на повышение процентных ставок, то для того, чтобы иметь хоть какой-то успех, правительству придется заниматься этим достаточно долго", — отметил Рей Эттрилл, аналитик National Australia Bank Ltd.

"Думаю, что в отношении этой интервенции начнет действовать закон убывающей продуктивности", — добавил он

Пара фунт/доллар выросла на 0,05% до 1,12645, но оставалась недалеко от достигнутого в ходе предыдущей сессии нового 37-летнего минимума 1,1213. Решение Банка Англии о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов особой поддержки фунту не оказало. Банк Англии повысил учетную ставку

Евро, австралийский доллар и новозеландский доллар в пятницу тоже торговались около новых минимумов на фоне укрепляющегося доллара США, получившего поддержку от продолжающей агрессивное ужесточение политики Федеральной резервной системы и роста доходности американских гособлигаций.

В четверг доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 11-летнего максимума 3,718%, а доходность двухлетних облигаций оставалось намного выше 4%. На момент написания статьи она составляла 4,1223%.

"Думаю, что рост доходности казначейских облигаций США, особенно 10-летних, стал плодом идеи о том, что Банку Японии придется продавать американские гособлигации, чтобы получить доллары, необходимые для валютных интервенций, — говорит Эттрилл. — Помимо пары доллар/иена, это будет делать доллар еще более привлекательным по сравнению с другими валютами".

Индекс доллара стабилизировался у отметки 111,27, недалеко от достигнутого в ходе предыдущей сессии 20-летнего максимума 111,81. Неделю доллар может завершить ростом в 1,5%.

Пара евро/доллар подросла на 0,02% до 0,9836 после падения к новому 20-летнему минимуму 0,9807 на предыдущих торгах.

В пятницу выйдут предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) для еврозоны, Великобритании и США, которые позволят получить более детальное представление о перспективах мировой экономики.

Австралийский доллар вырос на 0,11% до 0,6649, а новозеландский — на 0,05% до 0,5849. Обе эти валюты пытаются восстановить потери, понесенные при падении до минимумов с 2020 года в ходе предыдущей сессии.