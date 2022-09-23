МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Юань в пятницу упал до минимума почти за 28 месяцев против доллара США и, судя по всему, готовится продемонстрировать крупнейшее недельное падение за четыре месяца, так как увеличивающаяся разница между процентными ставками продолжает оказывать давление на китайскую валюту. Курс иены укрепляется после валютной интервенции

Доллар США укрепился против других основных валют, а доходность индикативных казначейских облигаций США накануне достигла 11-летнего максимума, так как инвесторы готовятся к дальнейшему повышению процентных ставок в США в рамках борьбы с галопирующей инфляцией.

"Разница в темпах экономического роста, а также в политике ФРС и Народного банка Китая могут продолжить толкать пару доллар США/китайский юань вверх", — говорится в аналитической записке Maybank. Разница между доходностью 10-летних казначейских облигаций США и аналогичных облигаций Китая сейчас составляет 103,7 базисного пункта, что является самым высоким значением с 2007 года. Китай наряду с Японией не включается в общемировой тренд повышения процентных ставок, и эта их позиция вредит национальным валютам.

До открытия торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 6,9920, что является минимумом с 3 августа 2020 года. Это также на 0,17% ниже, чем в четверг, когда срединный курс составил 6,9798. При этом срединный курс уже на протяжении 22 торгового дня оказывался выше рыночных ожиданий, что, по всей видимости, является частью усилий государства по замедлению ослабления юаня.

Материковый юань может торговаться лишь в узком диапазоне, допускающем отклонение примерно 2,0% от срединного курса, установленного центральным банком. Он начал торги на уровне в 7,0820 за доллар, а к середине сессии валюта торговалась по 7,1007. В пятницу диапазон составлял 6,8522-7,1318. Индийская рупия упала ниже 81 за доллар

Уровень середины дня от дна диапазона отделяет лишь примерно 0,4%. Если континентальный юань завершит день на этом уровне, то речь будет идти о снижении в течение шестой недели подряд. Снижение юаня против доллара по итогам этой недели в таком случае составит 1,8%.

Оффшорный юань к середине дня упал против доллара до 7,1079.

По словам трейдеров, инвесторы продолжали анализировать серию повышений процентных ставок мировыми центральными банками после принятого в среду решения ФРС повысить свою ставку на 75 базисных пунктов.

"Корпоративные покупки доллара в утренние часы проходили активно, толкая юань вниз", — сказал трейдер одного из китайских банков.