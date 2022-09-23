МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля компенсировал утреннее падение и прибавляет против доллара после ощутимого ослабления в первые часы торгов в условиях низкой ликвидности рынка, следует из данных Московской биржи. Курс юаня к доллару упал до минимума за 28 месяцев

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.24 мск снижается на 3 копейки, до 58,81 рубля.

Курс евро в то же время прибавляет 7 копеек, достигая 57,69 рубля, юаня — теряет 3 копейки, 8,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее утром курс доллара максимально подскакивал до 60,35 рубля, евро – до 58,85 рубля, юань – до 8,40 рубля.

Высокая волатильность отмечается второй день подряд — накануне курс доллара упал на 1,85 рубля, евро — на 2,53 рубля, юань — на 27 копеек.