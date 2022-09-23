Курс рубля на Мосбирже компенсировал утреннее падение и укрепился до 58,81 доллара
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля компенсировал утреннее падение и прибавляет против доллара после ощутимого ослабления в первые часы торгов в условиях низкой ликвидности рынка, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.24 мск снижается на 3 копейки, до 58,81 рубля.
Курс евро в то же время прибавляет 7 копеек, достигая 57,69 рубля, юаня — теряет 3 копейки, 8,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее утром курс доллара максимально подскакивал до 60,35 рубля, евро – до 58,85 рубля, юань – до 8,40 рубля.
Высокая волатильность отмечается второй день подряд — накануне курс доллара упал на 1,85 рубля, евро — на 2,53 рубля, юань — на 27 копеек.
https://1prime.ru/Forex/20220923/838225112.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.