МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Главная резервная валюта в мире на сегодняшний день — американский доллар — дал трещину из-за беспрецедентных санкций стран Запада против России, объясняет в своей статье для The Daily Reckoning американский экономист Джеймс Рикардс. Foreign Policy: Китай тайно свергает доллар США

"Предпринимаются усилия по внедрению новых платежных валют и новых платежных каналов. Этот процесс был ускорен санкциями против России", — объясняет эксперт.

По его мнению, решение отключить крупные российские банки от международной платежной системы SWIFT в очередной раз показали Москве и Пекину ненадежность партнеров на Западе. Две страны, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), начали работать над новой платежной системой, которая обеспечила бы надежность платежей в юанях и рублях.

"Это приведет к расширению торговых связей между Россией и Китаем", — предупреждает Рикардс и добавляет, что такое сотрудничество положило начало вытеснению доллара с мирового Олимпа, так как "американец" больше не будет расчетной единицей в торговле России и Китая.

По мнению автора, схема проведения международных сделок без доллара будет расширяться. Он считает, что высокий интерес к таким взаиморасчетам у стран БРИКС, а также у некоторых других партнеров и союзников России и Китая. Голодные и замерзшие европейцы заставят отменить антироссийские санкции

"Страны по всему миру понимают, что до тех пор, пока они зависят от долларов, они будут находиться под каблуком у тех, кто контролирует долларовые платежные системы. Они также знают, что сегодня Россия представляет собой главную цель санкций, а завтра на ее месте могут оказаться другие. Единственный способ избежать санкций — это уйти от доллара", — подытожил эксперт.

Беспрецедентные экономические санкции были введены против России после начала спецоперации на Украине. Эти меры привели к рекордному росту цен на энергоносители в Европе и двузначной инфляции в странах региона.