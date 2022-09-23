МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля поздним утром в пятницу перешел к росту против евро и стабилен к доллару, следует из данных торгов на Московской бирже. Эксперт объяснил, почему поздно продавать доллары

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск повышается на 2 копейки, до 58,86 рубля, евро — теряет 31 копейку, 57,31 рубля, юаня — снижается на 4 копейки, до 8,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее с утра курс доллара максимально подскакивал до 60,35 рубля, евро – до 58,85 рубля, юаня – до 8,40 рубля.

Евро к доллару на форексе обновил утром минимумы с октября 2002 года, подешевев до 0,9767 доллара. Этому способствуют, в частности, заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что борьба за энергетическую безопасность между европейскими странами этой зимой может разрушить единство ЕС и спровоцировать социальные волнения.

Ажиотаж к распродажам долларов и евро на российском рынке прежде всего был вызван продолжающимися конверсиями валютной выручки экспортерами в преддверии окончания налоговых выплат, а также, поступающими новостями о возможной приостановке торгов долларом на Московской бирже, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Решетников спрогнозировал реальный курс рубля в ближайшие годы

"В целом это подтверждается всплеском объемов торгов юанем. На утренней сессии в пятницу доллар попытался отыграть часть своих потерь, однако мы полагаем, что ожидать сильного его укрепления сегодня не приходится. Навес предложения иностранной валюты на рынке остается значительным, ввиду чего мы ориентируемся на диапазон 57-60 рубля за доллар", — добавляет он.

С учетом нарастающей "токсичности" доллара и евро и необходимости платить за их хранение эти валюты все меньше будут использоваться для хеджирования рисков по рублевым активам и для спекуляций, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Техническая картина сейчас говорит в пользу продолжения роста российской валюты: доллар закрепляется ниже коридора 60-61 рубля, в котором он провел большую часть последних полутора месяцев. Целью его движения сейчас выступает район 55 рублей, и мы не исключаем его достижения", — заключает эксперт.