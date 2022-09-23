МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу усиливает рост, евро впервые с 21 июля уже опускался ниже 57 рублей, отыгрывая динамику форекса, где он обновляет 20-летние минимумы в районе 0,975 доллара, следует из данных Московской биржи. Индекс доллара обновил максимум с 2002 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.01 мск снижается на 14 копеек, до 58,7 рубля, евро — падает на 47 копеек, до 57,15 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Минутами ранее евро опускался до 56,82 рубля — минимума с 21 июля.