КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Снижение комиссий по операциям с "мягкими" (неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми) валютами позволит уйти от расчетов в долларах и евро, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом

"Что важно? Что если мы действительно хотим помочь перейти на расчеты не в долларах и в евро, нужно убрать весь тот регуляторный арбитраж, который есть в пользу евро и доллара… Операции в "мягких" валютах в банковском секторе обременяются с точки зрения комиссий гораздо выше, чем по евро и доллару…", — сказал он на XIX Международном банковском форуме.

"С точки зрения налаживания расчетов, экспорта-импорта, потоков капитала нам здесь нужно принять коллективные усилия, чтобы и регулирование, и политика банков в общем-то не сильно обременяли расчеты в "мягких" валютах", — отметил председатель набсовета Московской биржи.

По его словам, при этом биржа будет стремиться обеспечить ликвидность, привлекать маркет-мейкеров и не повышать комиссии на рынках валют, которые востребованы экономикой для совершения расчетов.

"В банках надо примерно сделать то же самое. Тогда мы действительно эффективно уйдем от евро и доллара и преодолеем конкурентные преимущества банков, которые не попали под санкции", — подчеркнул он.

Швецов напомнил, что на Московской бирже прошло четыре больших размещения облигаций в юанях – в эквиваленте на десятки миллиардов рублей. Мосбиржа призвала обратить внимание на банки, ведущие себя как биржи

"Связано это с тем, что юань потихоньку накапливается в портфелях наших экономических агентов, его надо складывать. Рынок депозитов в юанях не развит, поэтому рынок капитала дает возможность не держать кэш на счетах, а продуктивно его использовать, вкладывая в эти инструменты. Поэтому здесь тоже надо обратить на это внимание", — отметил он.

"Мне кажется, кредитование в юанях — это возможность, которой мы не имели еще полгода назад. Экономика сегодня гораздо лучше воспринимает такого рода историю. То же самое будет происходить и с другими валютами по мере роста торгов, накопления "мягких" валют в портфелях наших инвесторов. Будет возникать денежный рынок в этих валютах, рынок облигаций", — резюмировал Швецов.