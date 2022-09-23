ЛОНДОН, 23 сен — ПРАЙМ. Евро и британский фунт в пятницу снизились против доллара США после данных, которые указали на усугубление спада деловой активности в еврозоне и Великобритании, чьи экономики, вероятно, входят в рецессию, сообщает агентство Рейтер. Цены на нефть усилили падение на опасениях за спрос

Пара евро/доллар США упала на 0,8%, до 0,97510, самого низкого уровня с октября 2020 года, после того как предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) еврозоны, считающийся хорошим индикатором общего состояния экономики, в сентябре продолжил снижение.

Тем временем деловая активность в Германии тоже продолжила сокращаться, поскольку высокие цены на энергоносители навредили крупнейшей экономике Европы, а немецкие компании отметили падение объема новых заказов.

Пара фунт/доллар упала почти на 1,0%, достигнув нового 37-летнего минимума 1,11520, после того как индексы PMI показали, что экономический спад в Великобритании в текущем месяце стал более глубоким, а компании столкнулись с возросшими издержками и падением спроса.

К 09.00 по Гринвичу пара фунт/доллар снизилась на 0,6%, до 1,1191.

Данные еврозоны усилили "уже существующие опасения по поводу энергетического кризиса и рецессии", подтолкнув евро к новым 20-летним минимумам, заявил Джордж Весси, стратег-аналитик Western Union International Bank.