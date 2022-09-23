МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем ощутимо прибавляет против доллара и евро, обновляя максимумы с середины лета на фоне пика налогового периода сентября, следует из комментариев экспертов. Курс доллара упал до 57 рублей, евро – ниже 55 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.15 мск падал на 1,85 рубля до 56,99 рубля, евро — на 1,92 рубля, до 55,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в четверг доллар обновил минимум с 22 июля (56,65 рубля), евро – с 1 июля (54,89 рубля).

Курс юаня расчетами "завтра" терял к 16.16 мск 30 копеек до 8 рублей ровно, а объем торгов им составлял 94,5 миллиарда рублей против 69,3 миллиарда по евро и 125,3 миллиарда по доллару.

Доллар падал к рублю на 3,1%, евро – на 3,3%, а юань терял 3,5%. Рублевая цена нефти составляла около 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ НАБИРАЕТ В ВЕСЕ

Российская валюта в пятницу днем уверенно растет к доллару и к евро, обновляя максимумы с июля на фоне активизировавшихся продаж инвалюты экспортерами, готовящимися к пику налогового периода сентября.

Рубль стремительно растет при поддержке экспортеров, кроме того, поддержать рубль могло увеличившееся предложение иностранной валюты на фоне сообщений о возможных новых санкциях со стороны ЕС, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Подобные ограничения снижают привлекательность "токсичных" валютных вложений. К тому же из опубликованных в СМИ параметров бюджета РФ следует, что в следующем году возврата к бюджетному правилу и связанным с ним покупкам валюты точно не будет. В связи с этим риски ослабления рубля снизились", — говорит он.

При этом рынок нефти теряет 3,7%, до 87,1 доллара за баррель марки Brent, но рублю это не мешает расти.

Инвесторы оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья в условиях роста учетных ставок мировых центробанков.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,7% до 112,1 пункта, обновляя максимум с мая 2002 года, чему способствовали недавние жесткие решения и комментарии ФРС США по базовой учетной ставке. Однако такой традиционно негативный фактор для развивающихся валют также игнорируется рублем.

ПРОГНОЗЫ

Пока все факторы говорят в пользу укрепления рубля – пик налогового периода, отсутствие бюджетного правила и "токсичность" недружественных инвалют, отмечает Попов из SberCIB Investment Research.

На предстоящей неделе на российском рынке, вероятно, сохранятся повышенные уровни волатильности, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"На динамику рубля же будут влиять преимущественно объемы продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода. К концу следующей недели они должны быть на более низких уровнях, что может поддержать рост курса выше 60 рублей за доллар", — добавляет он.