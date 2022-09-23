МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару падает на 2,7% в пятницу вечером и торгуется ниже 1,1 доллара впервые с марта 1985 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января

По состоянию на 17.41 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался на 2,67% — до 1,0962 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1257 доллара.

Курс евро к доллару снижался до 0,9713 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9836 доллара, курс доллара к иене рос до 143,1 иены со 142,35 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,95%, до 112,4 пункта.

По словам главы глобальных валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос (George Saravelos), которого цитирует портал Market Watch, единственное, что может остановить падение курса фунта, это очень агрессивная политика Банка Англии.

В четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%.