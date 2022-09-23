МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рубль подрос в пятницу к доллару и к евро, по итогам недели также укрепился по отношению к этим инвалютам: доллар снизился в пятницу до 57,92 рубля, евро — до 56,3 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Рубль уверенно растет и обновляет максимумы с середины лета в пятницу

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 92 копейки — до 57,92 рубля, евро — на 1,32 рубля, до 56,3 рубля.

По итогам рабочей недели доллар подешевел на 2,36 рубля, евро — на 3,51 рубля.