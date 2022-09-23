МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Великобритания рискует столкнуться с кризисом доверия к своей валюте, и фунт может упасть до уровня паритета с долларом США, заявили в Citi в пятницу после того, как британское правительство объявило о серии налоговых сокращений, профинансированных за счет дополнительных займов на десятки миллиардов фунтов. Индекс доллара обновил максимум с 2002 года

В пятницу пара фунт/доллар упала до 1,10, нового минимума за 37 лет. Движение к паритету будет означать падение еще на 10%. Исторический минимум для пары находится около 1,05.

"Мы думаем, что Великобритании будет все труднее финансировать этот дефицит на столь ухудшающемся экономическом фоне; что-то должно уступить, и этим что-то в конечном итоге будет гораздо более низкий обменный курс", — отмечает в исследовательской записке аналитик Citi Василеос Гкионакис.