Эксперты ожидают падение британского фунта к уровню паритета с долларом
Эксперты спрогнозировали падение британского фунта к уровню паритета с долларом США
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Великобритания рискует столкнуться с кризисом доверия к своей валюте, и фунт может упасть до уровня паритета с долларом США, заявили в Citi в пятницу после того, как британское правительство объявило о серии налоговых сокращений, профинансированных за счет дополнительных займов на десятки миллиардов фунтов.
В пятницу пара фунт/доллар упала до 1,10, нового минимума за 37 лет. Движение к паритету будет означать падение еще на 10%. Исторический минимум для пары находится около 1,05.
"Мы думаем, что Великобритании будет все труднее финансировать этот дефицит на столь ухудшающемся экономическом фоне; что-то должно уступить, и этим что-то в конечном итоге будет гораздо более низкий обменный курс", — отмечает в исследовательской записке аналитик Citi Василеос Гкионакис.
https://1prime.ru/Forex/20220923/838235635.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.