НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен — ПРАЙМ. Индийская рупия "очень хорошо держится" по отношению к доллару по сравнению с другими валютами, заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. Индийская рупия упала до исторического минимума

На этой неделе рупия два раза падала до исторического минимума, сперва опустившись до 80,38 по отношению к доллару, а позже, впервые опустившись ниже 81 рупии за доллар, до отметки 81,23.

Падение произошло на фоне укрепления доллара после очередного решения Федеральной резервной системы США повысить целевую процентную ставку на 75 базисных пунктов. В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых, до максимальных значений с 2008 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.

"Если какая-либо валюта и сохранила свои позиции и не подверглась колебаниям или волатильности в такой степени, как другие валюты, то это индийская рупия. Мы очень хорошо держались", — цитирует заявление Ситхараман издание The Hindu.

Она отметила, что Резервный банк Индии (Центробанк) и министерство финансов страны очень внимательно следят за ситуацией.