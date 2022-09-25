МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Москва и Катманду могли бы создать механизм для взаиморасчетов в национальных валютах, по аналогии с создаваемым Россией и Индией, заявил в интервью РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. Посол Непала рассказал о переговорах по возобновлению рейсов из России

По его мнению, можно создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублем.

"Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей. Это должно быть банковское сотрудничество между центральными банками Непала и России", — сказал Туладхар.

Дипломат при этом подчеркнул, что сейчас имеются некоторые вопросы с банковскими операциями между двумя странами, "но я надеюсь, что это не будет большой проблемой". "При надлежащем банковском обслуживании это можно решить", — заверил он.

Помимо этого, Туладхар рассказал о том, что Непал заинтересован в закупке российских удобрений, а также хотел бы поставлять больше чая.

"Сейчас объем торговли между Непалом и Россией невелик. Но если будут прямые рейсы, больше обменов между Россией и Непалом, определенно, откроется больше перспектив. Например, мы нуждаемся в российских удобрениях. Мы занимаемся сельским хозяйством, поэтому нам нужно много удобрений", — сказал Туладхар в интервью РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что если непальская сторона получит удобрения из России, "это было бы большой поддержкой". "Точно также мы можем увеличить экспорт чая в Россию, потому что россияне тоже любят чай", — добавил он. Экономист объяснил, почему скоро Британия будет нуждаться в помощи МВФ

"Сейчас наша торговля ведется в основном с Китаем и Индией, мы хотим диверсифицировать нашу торговлю с большим количеством стран Евразии. Для Непала будет преимуществом развивать торговлю с Россией — в области импорта удобрений. Мы, в свою очередь, не можем экспортировать много чая в Китай и Индию, но мы могли бы экспортировать его в Россию", — сказал посол.

Милан Радж Туладхар подчеркнул, что в тех продуктах, где есть возможность наращивать сотрудничество, нужно увеличить товарооборот.

"С нашей стороны мы можем экспортировать изделия из кожи, сейчас мы производим обувь, которая будет дешевле, если мы будем импортировать из Непала. Из России нам понадобится техническое оборудование. Так что, это может происходить на основе обмена", — заверил он.

Посол Непала добавил, что страна может наладить производство обуви для России в обмен на техническое оборудование.

"С нашей стороны мы можем экспортировать изделия из кожи, сейчас мы производим обувь, которая будет дешевле, если мы будем импортировать из Непала. Из России нам понадобится техническое оборудование. Так что это может происходить на основе обмена", — сказал Туладхар в интервью РИА Новости.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.