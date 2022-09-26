Народный банк Китая понизил курс юаня к доллару до двухлетнего минимума
Народный банк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с июля 2020 года
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МОСКВА, 26 сен ПРАЙМ. Народный банк Китая (центробанк) в понедельник снизил средний обменный курс юаня до 7,0298 за один доллар, следует из данных на сайте регулятора.
Согласно данным банка, это минимальное значение курса с июля 2020 года. В понедельник курс юаня был снижен на 378 базисных пунктов.
ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности, локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.
Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.
https://1prime.ru/Forex/20220926/838244306.html
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