МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Более половины россиян не ждут, что прогнозируемое ослабление рубля затронет их материальное положение, основными причинами таких ожиданий стали отсутствие валютных сбережений и необходимости регулярных трат в иностранной валюте, говорится в исследовании сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое есть в распоряжении РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро на закрытии торгов пятницы

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе говорил, что ожидается ослабление рубля относительно текущих значений, при этом реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет. Согласно прогнозу в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-2025 годы, курс по итогам текущего года будет на уровне 68,1 рубля за доллар.

"Более половины россиян — 54% — считают, что потенциальное дальнейшее изменение курса рубля в сторону ослабления на их материальном положении не скажется никаким образом. Около 27% считают, что их положение ухудшится незначительно, еще 19% — существенно", — сказано в исследовании.

Большинство опрошенных, которые не ждут влияния от ослабления курса рубля на свое благосостояние, главной причиной называют отсутствие потребности что-либо регулярно оплачивать в валюте, а также отсутствие валютных сбережений (36%).

Еще треть респондентов (33%) обосновала свои оптимистичные ожидания тем, что не собирается за границу по работе или в отпуск. Примерно четверть (27%) сообщила, что не покупает импортные товары, еще 15% уверены, что наихудшее влияние от обесценения российской валюты уже себя проявило. Около 20% положительно настроенных респондентов затруднились с выбором ответа или указали иные причины.

Компания провела исследование в сентябре среди 3 тысяч совершеннолетних россиян по всей стране. В вопросе про причины своего мнения суммарная цифра превышает 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.