МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника умеренно снижается к доллару после ощутимого роста в пятницу, курс евро в свою очередь скакнул на самом старте торгов, но вернулся к уровню закрытия пятницы, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепился к доллару и евро на закрытии торгов пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск повышается на 17 копеек, до 58,09 рубля,

Курс евро на старте торгов подскакивал на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, но сейчас торгуется у уровня предыдущего закрытия, на уровне 56,30 рубля.

Курс юаня теряет 3 копейки, 8,06 рубля.