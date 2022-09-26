МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник опускался до 28-месячного минимума против доллара США, приблизившись к нижнему пределу допустимого диапазона, несмотря на меры, принятые Народным банком Китая для сдерживания ослабления национальной валюты. Курс фунта упал до исторического минимума

Китайский центральный банк заявил о намерении увеличить с 0 до 20% размер резервов на риски для финансовых институтов, покупающих иностранную валюту по форвардным контрактам. Новое требование начнет действовать 28 сентября. Это заявление, а также очередной срединный курс юаня, превышающий ожидания, призваны замедлить падение юаня, сделав игру на его понижение более дорогостоящей, отмечают трейдеры.

"Это может уменьшить объем неблагоприятных для юаня форвардных позиций и замедлить темп его ослабления", — говорится в аналитическом обзоре Maybank.

До открытия торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,0298 за доллар, что на 0,54% ниже, чем в пятницу, когда срединный курс составил 6,992. И все же Народный банк Китая уже 23-ий раз подряд установил срединный курс выше прогноза рынка, который на этот раз составлял 7,0019. Материковый юань может торговаться лишь в узком диапазоне, допускающем отклонение примерно на 2,0% от срединного курса, установленного центральным банком. В понедельник торги могут проходить в диапазоне 6,8892-7,1704.

Пара доллар США/континентальный юань открылась по 7,1400 и в ходе торгов поднималась до 7,1690, самой высокой отметки с 27 мая 2020 года. Таким образом, юань последовал за другими валютами, пострадавшими от ралли доллара, поддерживаемого агрессивным ужесточением политики Федеральной резервной системы США. К середине дня пара торговалась по 7,1662, недалеко от нижней границы допустимого диапазона.

"Рынок почти достиг лимита", — отмечает трейдер иностранного банка. Наблюдатели полагают, что дальнейшее ослабление юаня подтолкнет Народный банк Китая к принятию новых мер по его поддержке.

"Учитывая слабость юаня, вполне вероятно, что Народный банк Китая примет меры для исключения односторонней игры рынка на его обесценение против доллара в краткосрочной перспективе," — говорит Ли Лин из MUFG Bank.

Ли ожидает дальнейшего снижения нормы обязательных резервов в иностранной валюте для банков. Эта норма уже снижалась ранее в сентябре.

К середине торгового дня индекс доллара США колебался около 20-летнего максимума 113,996, а пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,1704.