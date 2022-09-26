АНКАРА, 26 сен — ПРАЙМ. Доллар начал неделю на пике по отношению к турецкой лире после снижения Центробанком учетной ставки, торгуется на уровне 18,44, следует из данных торгов. Назван новый курс доллара, который выгоден для России

Центральный банк Турции на прошлой неделе принял решение снизить учетную ставку до 12%.

В понедельник внимание экономистов также приковано к заседанию кабинета министров под председательством президента Тайипа Эрдогана. После заседания, которое, как ожидается, будет посвящено экономической ситуации в стране, турецкий лидер выступит с традиционным обращением к народу.

Центробанк Турции в текущем году держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля уже 14 лир, а сейчас превысил 18 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в августе до 80,21%.