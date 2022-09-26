Доллар торгуется на уровне 18,44 лиры после снижения турецким ЦБ учетной ставки до 12 процентов
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АНКАРА, 26 сен — ПРАЙМ. Доллар начал неделю на пике по отношению к турецкой лире после снижения Центробанком учетной ставки, торгуется на уровне 18,44, следует из данных торгов.
Центральный банк Турции на прошлой неделе принял решение снизить учетную ставку до 12%.
В понедельник внимание экономистов также приковано к заседанию кабинета министров под председательством президента Тайипа Эрдогана. После заседания, которое, как ожидается, будет посвящено экономической ситуации в стране, турецкий лидер выступит с традиционным обращением к народу.
Центробанк Турции в текущем году держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля уже 14 лир, а сейчас превысил 18 лир. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в августе до 80,21%.
https://1prime.ru/Forex/20220926/838246151.html
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