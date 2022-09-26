МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс рубля смог стабилизироваться и отыграть большую часть утренних потерь к доллару, а к евро даже на некоторое время выходил в плюс, следует из данных торгов. Курс рубля снижается к доллару и стабилен к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск ром на 31 копейку, до 58,23 рубля, при этом ранее в ходе торгов доллар дорожал на 1,32 рубля, до 59,24 рубля. Евро, максимально поднимавшийся с утра на 2,47 рубля, до 58,77 рубля, к этому времени рос на 7 копеек, до 56,37 рубля.

Дмитрий Полевой из "Локо-инвест" отмечает, что волатильность в рубле возросла, но неделю он завершил ростом из-за налогового периода. Также оказывают влияние опасения новых блокирующих санкций против банков.

"Но вряд ли этот рост устойчив… На неделе ориентируемся на широкий диапазон 57-61 рубля, до конца года – 60-65 рубля. Без бюджетного правила консенсус более 70 рублей за доллар, видимо, будет корректироваться вниз", — полагает он.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что в понедельник курс доллара на Московской бирже может взять определенную паузу в снижении на фоне окончания налоговых выплат в стране. "Считаем актуальным диапазон 57-60 руб. в рамках недели с восстановлением позиций американской валюты", — прогнозирует он.