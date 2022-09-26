НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сен — ПРАЙМ. Индийская рупия в понедельник продолжила падение, опустившись до рекордно низкого уровня 81,47 по отношению к доллару в начале биржевых торгов. Назван новый курс доллара, который выгоден для России

Днями ранее курс рупии два раза падал до исторического минимума, сперва опустившись до 80,38 по отношению к доллару, а позже впервые опустившись ниже 81 рупии за доллар, до отметки 81,23.

Это падение происходит при общем укреплении доллара. И в свою очередь министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила в субботу, что рупия "очень хорошо держится" по отношению к доллару по сравнению с другими валютами. Она также отметила, что Резервный банк Индии (центробанк) и министерство финансов страны очень внимательно следят за ситуацией.

Кроме того, согласно данным торгов, индекс индийского внутреннего фондового рынка BSE Sensex упал на 1,73%, до 57 091,76 пункта, в то время как ключевой индекс Индийской фондовой биржи NSE Nifty опустился на 1,34%, до 17 095,95 пункта. Доллар начал неделю на пике против турецкой лиры

Тенденция к укреплению доллара наблюдалась как в ожидании, так и по итогам очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В среду Федрезерв повысил учетную ставку ещё на 0,75 процентного пункта — до уровня 3-3,25% годовых, максимальных значений с 2008 года. А глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут пойти на дальнейшее повышение этой ставки — на 125 базисных пунктов (1,25 п.п.) до конца года. Все это происходит в рамках борьбы с инфляцией.