МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник днем опускается, также продолжает заметно дешеветь фунт стерлингов, инвесторы оценивают данные делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов и макростатистики. Экономист пояснил, как курсы евро и доллара могут "рассинхронизироваться"

По состоянию на 13.43 мск курс евро к доллару снижается до 0,9652 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9690 доллара. Курс фунта стерлингов к доллару падает на 1,15%, до 1,0731 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара. А в районе 4.00 мск показатель опускался до 1,0384 доллара, тем самым пробив исторический минимум в 1,054 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растёт до 144,13 иены со 143,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,41%, до 113,65 пункта.

Индекс делового климата IFO в Германии в сентябре упал до 84,3 пункта. Значение стало минимальным с мая позапрошлого года.

Участники торгов в целом также уходят от риска на ожиданиях рецессии, поскольку мировые центробанки продолжают поднимать учётные ставки для борьбы с инфляцией. В результате снижаются мировые фондовые рынки и дешевеют сырьевые товары, такие как нефть и медь, а традиционно более надежный доллар дорожает.

Фунт при этом торгуется вблизи исторического минимума во многом благодаря планам местных властей. Ранее глава минфина Великобритании Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны общей стоимостью в 60 миллиардов фунтов стерлингов. При этом Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. По данным СМИ, после этого, помимо удешевления фунта, стала расти доходность гособлигаций, что свидетельствует о подрыве доверия инвесторов.